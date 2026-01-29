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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18126181271812818129
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...

Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум :lol:

та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити ;)

це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає :lol:
я вважаю що чим довше війна ізраїлю з іраном тим для нас краще. Це потужний полюбляє хамити всім підряд.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:22

і де в нього кнопка?

  yama написав:
  prodigy написав:Schmit

ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все

Та було б добре. Але формально у білорусії зявиться причина захищатися ядеркою. Придумають що ми потрапили в б#дних дітей в автобусі по мирняку типу .

від чого? від ударів дронами по ретрансляторам? нажме бацька красну кнопку? а в нього вона є?



і, навіть, якщо є, і, несподівано нажме, і що це йому дасть?
йому що погано живеться?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 20 чер, 2026 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:22

  yama написав:
  prodigy написав:Schmit

ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все

Та було б добре. Але формально у білорусії зявиться причина захищатися ядеркою. Придумають що ми потрапили в б#дних дітей в автобусі по мирняку типу .

яка у вас фантазія бурхлива. коли це в Біларусі з'явилась ядерна зброя? ;)

й розтрощені ретранслятори шахедів - це взагалі війсьова ціль. он ми Москву бомбимо, а Раша щось не хапаєтсья за ядерну зброю..
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум :lol:

та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити ;)

це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає :lol:
я вважаю що чим довше війна ізраїлю з іраном тим для нас краще. Це потужний полюбляє хамити всім підряд.

про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ;)). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.

хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.

не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось ЛАДа не видно.
Може прокоментував би.
https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:40

  Hotab написав:Щось ЛАДа не видно.
Може прокоментував би.
https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr

а що коментувати? руські такі руські. а казахи молодці.

далі буде гірше. руським ще багато хто згадає - "говори по-человечески"...
Shaman
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