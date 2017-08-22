Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: Вів 09 чер, 2020 12:46

Ещё в сам документ скопипастили фото письменного ответа привата.

Это необязательно, но чтоб уж наверняка

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин