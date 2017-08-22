Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

bank.gov.ua написав: Національний банк України розглянув Вашу заяву від 17.05.2020 (вх. № С-ХХХХХХ/Y/ZZZZ від 18.05.2020) щодо результатів Акції “Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!” АТ КБ “Приватбанк” та, в межах повноважень, повідомляє таке.



Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Національний банк України згідно зі статтею 2 Закону України “Про Національний банк України” (далі — Закон про Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.



Згідно зі статтею 5 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі — Закон про банки) органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.



Статтею 55 Закону про банки встановлено, що відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.



Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.



Отже, на запит Національного банку України щодо результатів Акції АТ КБ “Приватбанк” (далі — Банк) повідомив таке.



Банком спільно з Mastercard у період з 26 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року була проведена акція “Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!” (далі — Акція).



Умови зазначеної Акції розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням promos.privatbank.ua.



Банк заначив, що VV.VV.VVVV та VV.VV.VVVV Ви здійснили з рахунку № WWWW WW** **** WWWW [чомусь указаний номер платіжної картки] фінансові операції з поповнення мобільного телефону та оплати комунальних послуг.



Банк відмовив у виплаті винагороди у розмірі 800.00 грн., оскільки за інформацією Банку умови Акції не були виконані, а саме: згідно з інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Банку, операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг) не належать до інтернет-транзакцій.



Банк пояснив, що здійснені Вами оплати не можуть бути враховані до належного виконання умов Акції тому, що відповідно до пункту 7.1. Умов Акції (далі — Умови), у разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором.

Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.



Банк наголошує, що згідно з пунктом 6.2. Умов, ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Організатора promos.privatbank.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.



Згідно з пунктом 7.4. Умов, правила затверджені Організатором і діють протягом Періоду Акції. Якщо учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий учасник погодився зі змінами до Правил.



Також, Банк зазначив, що пунктом 4.7. Умов, Організатор має право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах.



Повідомляємо, що Національний банк України не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку України, відповідно до статті 63 Закону про Національний банк.



Статтями 6 та 7 Закону про Національний банк визначений перелік функцій Національного банку України, який не передбачає розгляду Національним банком України спорів між банком та клієнтом.



Зазначаємо, що усі питання, які виникають внаслідок укладених договорів, вирішуються відповідно до норм законодавства України сторонами, а у випадку недосягнення домовленості спори розглядаються у судовому порядку.



Згідно зі статтею 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.



Цей лист підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису згідно із статтею 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».



Кваліфікований електронний підпис — удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (пункт 23 статті 1 Розділ І Закон України «Про електронні довірчі послуги»).



Національний банк України здійснює державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі (стаття 5 Розділу ІІ Закону України «Про електронні довірчі послуги».



Акредитований Центр Сертифікації Ключів НБУ (АЦСК НБУ) надає підписувачу кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності сертифікату електронного підпису (стаття 9 Закону України «Про електронні довірчі послуги»).



З повагою, Начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг...