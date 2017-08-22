Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40

uaprofi А вы что надеялись, что НБУ "метнется кабанчиком" защищать нас с Вами? Да кто-бы там что не говорил НБУ это глубоко бюрократическая структура, не смотря на все свои попытки казаться "прозрачной, открытой и т.п.". И да ей интересны в первую очередь стабильные банки, а не простые люди. Имею многолетний опыт чтений "беллетристики" от НБУ по разным вопросам и хочу сказать, что "слог" нбушных ответов не меняется. Каким он был в начале 90х - таки он остается и сейчас.

Сегодня я тоже получил аналогичный ответ от НБУ. И честно говоря, когда писал свой запрос - рассчитывал отнюдь не на реальную помощь НБУ, а лишь на то, что Приват под волной запросов (которые ему безусловно НБУ передавал) мог дрогнуть и пойти на попятную. По сути частично это и произошло: самых "буйных" решили успокоить "выплатой по видом лояльности". Ну а тем кто писал запросы во "второй волне" - боюсь уже ничего не светит. Хотя надежда, конечно, умирает последней.