Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

пора в нбу временную администрацию ввести и ликвидировать к чертям
совсем ухандохали банковскую систему
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:42
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:00
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
В мене один з прохальних пунктів звучить так:
Перевірити, чи містять дії АТ «Приватбанк» під час проведення акції «Без стейків ...» ознаки недобросовісної реклами та/або адміністративного правопорушення. В разі наявності таких – вжити відповідних заходів до порушника.
Невже дадуть таку саму відписку?
Востаннє редагувалось V2 в Пон 15 чер, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:05
Не в качестве оффтопа. История.
Два года назад на обращение в нкрекп по поводу фиктивного увеличения в два раза по прошествии 3-х мес. суммы платежа "газсбыта", которое не соответствовало уже оплаченной платежке и данным в кабинете получил ответ от нкрекп, что "газсбыт" по данному факту с приложенными фотокопиями платежек не дал никаких объяснений.
С чем Вас и поздравляем.
Сам "газ" в письме ответил - обращайтесь в суд.
С того времени, стало очевидно, что в этом королевство не просто что-то сдохло.
п.с. Все данные в кабинете впоследствии изменили на другие.
Делаем выводы.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 00:12
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Да простят меня модераторы
Я конечно не оракул, но в ситуации с Глобусом, что-то очень сильно подсказывает мне что НБУ сделает "одно действие" в лужу
Додано: Вів 16 чер, 2020 01:18
Типа нет страницы, нет проблем - типа может и акции то не было?
а НБУ после таких ответов тоже хорош.
Зачем он тогда нужен?
он защищает выходит исключительно интересы банков...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40
uaprofi А вы что надеялись, что НБУ "метнется кабанчиком" защищать нас с Вами? Да кто-бы там что не говорил НБУ это глубоко бюрократическая структура, не смотря на все свои попытки казаться "прозрачной, открытой и т.п.". И да ей интересны в первую очередь стабильные банки, а не простые люди. Имею многолетний опыт чтений "беллетристики" от НБУ по разным вопросам и хочу сказать, что "слог" нбушных ответов не меняется. Каким он был в начале 90х - таки он остается и сейчас.
Сегодня я тоже получил аналогичный ответ от НБУ. И честно говоря, когда писал свой запрос - рассчитывал отнюдь не на реальную помощь НБУ, а лишь на то, что Приват под волной запросов (которые ему безусловно НБУ передавал) мог дрогнуть и пойти на попятную. По сути частично это и произошло: самых "буйных" решили успокоить "выплатой по видом лояльности". Ну а тем кто писал запросы во "второй волне" - боюсь уже ничего не светит. Хотя надежда, конечно, умирает последней.
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