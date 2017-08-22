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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:55

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Пришло письмо из НБУ (по 2 акк)
Запросы были отправлены 03.06
Примат признан виновным :mrgreen:
До 06.07 просят подождать начисления
an0nym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:11

На запит Національного банку щодо позиції Банку стосовно виконання
Вами умов Акції і виплати винагороди Банк повідомив, що Вами були виконані
умови акції “Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!”.
Отже, Ви отримаєте подарунок згідно з умовами Акції “Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!” у розмірі 800.00 грн. до 06.07.2020.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:54

Пришло такое же от дедаяши.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:20

Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото". )) В.Высоцкий
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:53

Как писали запрос, и каким образом получили ответ? (Бумагой?)
а то сестра писала на электронку - говорит, что пока ответа нет
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:02

  Вкладчик1234 написав:Как писали запрос, и каким образом получили ответ? (Бумагой?)
а то сестра писала на электронку - говорит, что пока ответа нет

Электронкой , на день позже вашей сестры отправили .Вот думаю может набраться наглости ещё и моральную компенсацию затребовать))
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:05

  Вкладчик1234 написав:Как писали запрос, и каким образом получили ответ? (Бумагой?)
а то сестра писала на электронку - говорит, что пока ответа нет

Гоанобанку писал в чат, они звонили, прислали бамагу через укрпочту "пшел нах".
Дедуяше писал на мыло, туда же пришел ответ сегодня.

Как примтату по шапке дали, так сразу: клиент выполнил все условия.

Как я завидую Ворлону!
Прав он 1000%)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:16

А похоже мне выплатили оте 800 уже 22го
Чот вижу левое зачисление в П24 от этого числа :)
А письмо от дедяши ток седня пришло мылом
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:18

Значит надо и за родителей написать письма.
А то в чатик привата им кинули отказ по заявке
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:50

  Вкладчик1234 написав:Значит надо и за родителей написать письма.
А то в чатик привата им кинули отказ по заявке

Может, примат принял решение всем проблемным выплатить па800?
guntherhouse777
 
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