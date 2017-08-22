Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Пришло письмо из НБУ (по 2 акк)
Запросы были отправлены 03.06
Примат признан виновным
До 06.07 просят подождать начисления
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:55
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Пришло письмо из НБУ (по 2 акк)
Запросы были отправлены 03.06
Примат признан виновным
До 06.07 просят подождать начисления
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:11
На запит Національного банку щодо позиції Банку стосовно виконання
Вами умов Акції і виплати винагороди Банк повідомив, що Вами були виконані
умови акції “Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!”.
Отже, Ви отримаєте подарунок згідно з умовами Акції “Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!” у розмірі 800.00 грн. до 06.07.2020.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:20
Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото". )) В.Высоцкий
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:53
Как писали запрос, и каким образом получили ответ? (Бумагой?)
а то сестра писала на электронку - говорит, что пока ответа нет
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:02
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:05
Гоанобанку писал в чат, они звонили, прислали бамагу через укрпочту "пшел нах".
Дедуяше писал на мыло, туда же пришел ответ сегодня.
Как примтату по шапке дали, так сразу: клиент выполнил все условия.
Как я завидую Ворлону!
Прав он 1000%)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:16
А похоже мне выплатили оте 800 уже 22го
Чот вижу левое зачисление в П24 от этого числа
А письмо от дедяши ток седня пришло мылом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:18
Значит надо и за родителей написать письма.
А то в чатик привата им кинули отказ по заявке
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:50
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