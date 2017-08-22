Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Сестре только что пришло на мыло "одобрямс"
(Есть версия, что только сейчас пришло уведомление)
На электронном письме входящее время 10.24
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:57
Сестре только что пришло на мыло "одобрямс"
(Есть версия, что только сейчас пришло уведомление)
На электронном письме входящее время 10.24
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:14
Родители пишут письма
Они сразу сдались, потому что не могли "пробить" цыганский гипноз саппорта первой линии, а теперь вдохновились победами остальных
Саппорт примата не желает ничего выплачивать и пересматривать. Ну ок.
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:07
Сестре пришло сообщение, про зачисление 800грн, но пока на балансе их не видно.
Ранее прошла все круги ада, в т.ч. получила письменный отказ от привата по надуманным причинам. Позже обратилась в НБУ, на днях (как и все, наверно), получила сообщение, что НБУ на нашей стороне.
Украина - богатая страна!
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