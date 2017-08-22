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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:57

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:Значит надо и за родителей написать письма.
А то в чатик привата им кинули отказ по заявке

Может, примат принял решение всем проблемным выплатить па800?

Сестре только что пришло на мыло "одобрямс"

(Есть версия, что только сейчас пришло уведомление)
На электронном письме входящее время 10.24
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:14

Родители пишут письма :)

Они сразу сдались, потому что не могли "пробить" цыганский гипноз саппорта первой линии, а теперь вдохновились победами остальных :)

Саппорт примата не желает ничего выплачивать и пересматривать. Ну ок.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:07

Сестре пришло сообщение, про зачисление 800грн, но пока на балансе их не видно.

Ранее прошла все круги ада, в т.ч. получила письменный отказ от привата по надуманным причинам. Позже обратилась в НБУ, на днях (как и все, наверно), получила сообщение, что НБУ на нашей стороне.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:02

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Отказ привата, жалоба в нбу - сегодня 800 грн на карте.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:47

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

А мене НБУ відфутболив :(
Сказав, що "Національний банк України не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України".
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