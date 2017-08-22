Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

mustbe
На жаль.
Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!
Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:27
mustbe
На жаль.
Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!
Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:26
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