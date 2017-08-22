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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:27

mustbe
На жаль.

Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!

Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!
V2
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Подякував: 249 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:26

  V2 написав:mustbe
На жаль.

Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!

Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!

Странно.
Многим примат тока после обращения в НБУ выплатил
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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