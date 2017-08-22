Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

mustbe
На жаль.
Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!
Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:27
mustbe
На жаль.
Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!
Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:26
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:20
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Немного пропустили, но наши обращения вошли в ТОП.
23 червня — медіа-простір НБУ
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:24
MASolomko, но материал подан как перепихон с больной головы на здоровую
Типа заботливый регулятор
Чот Мастеркард молчит -- тож массовик-затейник
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:26
И всё равно пытаются сделать виноватыми клиента:
На самом деле, клиенты полностью ознакомились с правилами, от самого начала, до самого конца. Где был чёткий перечень: что подходит, и что не подходит.
Клиент полностью выполнил написанные условия, но банк, на своё усмотрение, решил невыплатить кешбек по надуманным ограничениям, которые нигде так и не были указаны. Т.е. "от фонаря"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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