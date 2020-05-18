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В Києві з нового року планують підвищити тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Київводоканал планує в 2021 році підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.
Дивися повний текст В Києві з нового року планують підвищити тарифи на воду
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:41
да да, в любой непонятной ситуации повышай тарифы!!! Работники
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