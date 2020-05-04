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FinUpDate: як побудувати
бізнес з нуля на OLX

FinUpDate: як побудувати бізнес з нуля на OLX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13

FinUpDate: як побудувати бізнес з нуля на OLX

Пропонуємо до обговорення:
Всі розміщення на OLX для бізнесу - платні, проте діють переваги, порівняно з приватними оголошеннями.

Дивися повний текст FinUpDate: як побудувати бізнес з нуля на OLX.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:14

Прошел пик спроса на маски и велосипеды и резко перестали покупать платные пакеты, а олх уже вошел во вкус и тут такой облом. Теперь сами платят другим за заказные статьи.
Honey
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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