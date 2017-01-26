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Вывод денег с мобильного
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:44
Всем привет, знает кто платформы или еще что нибудь, что бы снять деньги с мобильного оператора Водафон и в особенно Киевстар, а то у них была раньше такая функция, так прикрыли её.
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Kol1ns
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