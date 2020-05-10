В Україну прибув танкер UMLMA під прапором Катару, який доставив 76 430 тонн нафти WTI, що раніше не імпортувалася.
Дивися повний текст В Україну вперше прибула американська нафта WTI.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:01
В Україну вперше прибула американська нафта WTI
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Дивися повний текст В Україну вперше прибула американська нафта WTI.
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