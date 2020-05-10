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В Україну вперше прибула
американська нафта WTI

В Україну вперше прибула американська нафта WTI
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:01

В Україну вперше прибула американська нафта WTI

Пропонуємо до обговорення:
В Україну прибув танкер UMLMA під прапором Катару, який доставив 76 430 тонн нафти WTI, що раніше не імпортувалася.

Дивися повний текст В Україну вперше прибула американська нафта WTI.
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а цена закупки какая?
kostyanych1984
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Бені певно доплатили, щоб забрав
Taras Rudko
 
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