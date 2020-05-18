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В Європі газ із Росії встановив новий антирекорд:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ у Європі встановили новий антирекорд: в четвер вони впали відразу на 19% - з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток і доставка з РФ.
Дивися повний текст В Європі газ із Росії встановив новий антирекорд: продають зі збитками
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:14
Отлично. Многоходовочки пуйла.
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