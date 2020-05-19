Експерти кажуть, що автобусне сполучення буде коштувати вдвічі більше, а залізничне - стільки ж
Дивися повний текст Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 08:02
Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає.
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:04
Re: Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорож
Отменили пенсам бесплатный проезд это раз.. падение цен на топливо на 20% в среднем это два...то есть одно компенсирует другое. Не нравиться валите нафиг со своими перевозками.. есть коммунальный транспорт... кому реально надо то поедет а пенсам и школоте гонять по всему городу меньше поводов будет.
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:40
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:38
Re: Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорож
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:45
Я живу в Киеве и карточки киянина по которым бесплатно ездят пенсионеры Кличко пока не отменил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:37
В Запорожье проезд "по справкам" вроде отменили. Но я не слышал, чтобы льготы возвращали (пенсам отменили с началом "карантина")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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