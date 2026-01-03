RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У 2026 році в Україні запустять
електронний чек для покупок

У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:09

У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок

Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році в Україні запустять єЧек — національний електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:09

Шановні читачі, на Вашу думку, які ризики або мінуси Ви бачите у впровадженні «єЧеку»?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:52

Карткою не скрізь можна розрахуватись,навіть при покупці в 12000грн
