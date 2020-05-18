Українці зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку "Дія" для підтвердження своєї особи в аеропортах для внутрішніх перельотів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:11
Українці зможуть користуватися цифровим паспортом для...
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Дивися повний текст Українці зможуть користуватися цифровим паспортом для внутрішніх перельотів.
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