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Українці зможуть користуватися
цифровим паспортом для...

Українці зможуть користуватися цифровим паспортом для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:11

Українці зможуть користуватися цифровим паспортом для...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку "Дія" для підтвердження своєї особи в аеропортах для внутрішніх перельотів.

Дивися повний текст Українці зможуть користуватися цифровим паспортом для внутрішніх перельотів.
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Интересно, а УЗ будет принимать его за документ?
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