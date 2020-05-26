В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...

Украина - богатая страна.
Поэтому и цена = Европа+50%маржа+20%НДС минимум
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Додано: Вів 26 тра, 2020 23:49
Украина - богатая страна.
Поэтому и цена = Европа+50%маржа+20%НДС минимум
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:21
так и есть. Это культ. 80% оборота дает барахло, не имеющее отношение к мебели, но привычка называть "мебельным" осталась. По качеству самой мебели тоже очень много вопросов, особенно, после посещения их собственного завода в Литве.
У нас многие делают качественней
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:30
Делают мебель с украинского леса. А цены самые высокие, обнаглели, такая икея не нужна.
Если учесть возврат таксфри с польской мебели, наверное будет выгоднее и дальше покупать польскую. В украинской лишь докупать мелочевку.
А в России нет пошлин и колебаний курса?
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:27
В России у Икеа собственный завод в Новгороде полного цикла (от сырого ДСП до мебели)и распределительный центр. У русских дешевый газ для промышленности (это важная часть себестоимости ДСП), своя дешевая карбамидная смола и дешевая рабочая сила.
И нам бы дешевле было бы там брать, но путен, видимо, мешает
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