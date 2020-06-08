У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в стране уже в следующем году может начаться пенсионная реформа. Однако некоторые эксперты утверждают, что не все так радужно, как может казаться на первый взгляд.Об этом сообщает Хвиля.Журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Фейсбук прокомментировал заявление Шмыгаля, касательно пенсионной реформы.Таким образом, Чечило предрекает «обнуление» реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения. При этом он подчеркнул, что украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.«Шмыгаль заявил, что в стране до конца года введут накопительную пенсионную систему. Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются», – подчеркнул журналист.Как пишет Главред, с мнением Чечило согласился и экономист Игорь Гарбарук, который считает, что Украине логичней было бы совместить существование различных пенсионных систем и создать гарантированные государством индивидуальные программы.«Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет», – отметил Гарбарук.Следует отметить, что на данный момент уже готовятся законопроекты, предполагающие, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или же напротив, получить пожизненное содержание с фиксированной суммой.