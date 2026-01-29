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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18119181201812118122
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:16

  Banderlog написав:
  Xenon написав:вот и переговорились (США Иран Израиль) :mrgreen:


А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир? :lol:
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.

Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:23

Вот и с кацапами точно такие переговоры могли бы быть

🤷‍♂️Іран закрив Ормузьку протоку та безстроково призупинив переговори зі США після ударів Ізраїлю по Лівану, — Bild.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:34

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:вот и переговорились (США Иран Израиль) :mrgreen:


А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир? :lol:
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.

Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )

Хто тобі сказав що вони щось повинні?)
Banderlog
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  #<1 ... 18119181201812118122
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