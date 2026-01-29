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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:16
Banderlog написав: Xenon написав:
вот и переговорились
(США Иран Израиль
)
А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир?
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.
Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )
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pesikot
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:23
Вот и с кацапами точно такие переговоры могли бы быть
🤷♂️Іран закрив Ормузьку протоку та безстроково призупинив переговори зі США після ударів Ізраїлю по Лівану, — Bild.
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Xenon
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:34
pesikot написав: Banderlog написав: Xenon написав:
вот и переговорились
(США Иран Израиль
)
А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир?
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.
Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )
Хто тобі сказав що вони щось повинні?)
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Banderlog
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