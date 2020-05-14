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Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:47
svk_neo написав:Faceless
описанное в статье - не бесплатные и тем более не кэшбэковые "сервисы", см. комментарии наших коллег. Статья лживая. Видимо, заангажирована рекламодателями.
Оплата из монобанка - не кешбечная, но в большинстве случаев бесплатная.
Всеми картами можно платить через онлайн-сервисы, типа изипей, портмоне - бесплатно или условно-бесплатно (в Портмоне можно прост оплатить абонплату), и в этом случае можно заработать кешбек (карты ТАСа, УкрСиба), который эту абонплату перекрывает
Все, о чем умалчивается, что для малых городов значительная часть услуг может быть только по реквизитам, а это действительно у большинства банков с комиссией.
Так что ничего лживого. Вы зациклились на своем Привате, у которого давно сервис не на высоте и комиссии на каждом шагу.
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Faceless
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:22
В кращому випадку стаття про погляд на сплату комірного із Києва....
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chieff
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:57
Mono виграє своєю простотою і відсутністю комісій на опалату комуналки, але явно програє Приват через відсутність якісної синхронізації по значній частині комунальних послуг. Навіть якщо додати реквізити вручну, не факт, що наступного місяця забогованість підтягнеться автоматично. Тому й приходиться щомісяця звіряти Моно з Приват, щоб нічого не загубити.
Тех.підтримка нічого конкретного не каже, окрім заготовки: "Ми працюємо над цим питанням завжди. У майбутньому будет вирішено це питання." Коли настане те "майбутнє" не відомо, вже 5 місяців спостерігаю одне й теж.
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popovserhii
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:59
А чо ничо не сказано про Альфу?
У неё точно такой же сервис, как и у Мони, только появился года на 3 раньше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:51
clientage написав:
А чо ничо не сказано про Альфу?
У неё точно такой же сервис, как и у Мони, только появился года на 3 раньше
я как-то пытался оплатить коммуналку в Альфе, но не нашел и половины контрагентов(((
и остался на Привате;)
вот буду пробовать Моно
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Shaman
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Додано: Нед 31 тра, 2020 18:00
Shaman написав: clientage написав:
А чо ничо не сказано про Альфу?
У неё точно такой же сервис, как и у Мони, только появился года на 3 раньше
я как-то пытался оплатить коммуналку в Альфе, но не нашел и половины контрагентов(((
и остался на Привате;)
вот буду пробовать Моно
Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 31 тра, 2020 18:55
clientage написав: Shaman написав: clientage написав:
А чо ничо не сказано про Альфу?
У неё точно такой же сервис, как и у Мони, только появился года на 3 раньше
я как-то пытался оплатить коммуналку в Альфе, но не нашел и половины контрагентов(((
и остался на Привате;)
вот буду пробовать Моно
Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города
конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э
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Shaman
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:02
Shaman написав: clientage написав: Shaman написав:
я как-то пытался оплатить коммуналку в Альфе, но не нашел и половины контрагентов(((
и остался на Привате;)
вот буду пробовать Моно
Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города
конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э
А в Моно?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:05
clientage написав: Shaman написав: clientage написав:
Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города
конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э
А в Моно?
попробую, отпишусь
точнее, если открываю сейчас, то тоже газ и э/э - надо потренироваться подтянуть
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 31 тра, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:12
clientage написав:
Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города
В ТАСе и Форварде вообще практически ничего нет из коммуналки в Днепре, даже моего интернета Фрегат нет. В Альфе не смотрел даже. А вот в Моно и Привате ПОЛНЫЙ список, причём подтягивается всё само, только адрес вбить. Если выбирать, то Моно намного лучше из-за полного отсутствия каких-либо комиссий.
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