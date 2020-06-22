Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:45
Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:40
потренировался:)
в итоге Моно по Харькову - подтянуло почти все, кроме теплоэнерго, даже такую экзотику, как вывоз мусора. Небольшой минус - надо указывать номер особового рахунку - не все утруждают себя рассылкой квитанций, поэтому некоторые номера пришлось поискать. в некоторых банках номер подтягивают сразу по адресу.
в итоге - оплата без комиссий, в Привате по 1 грн.
Приват - самый удобный, но есть небольшие комиссии
Моно - нет самого крупного - теплоэнерго, но зато без комиссий
Укрсиб - надо еще разобраться - вроде много есть, но надо вводить номера счетов
Альфа - сегодня вообще не нашел ничего для харькова в ИБ, в МАБ вижу э/э и газ(((
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