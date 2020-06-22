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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:45

  clientage написав:
  Shaman написав:
  clientage написав:Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города :(


конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э 8)

А в Моно?

Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:40

  Shaman написав:
  clientage написав:
  Shaman написав:конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э 8)

А в Моно?


попробую, отпишусь :wink:
точнее, если открываю сейчас, то тоже газ и э/э - надо потренироваться подтянуть


потренировался:)
в итоге Моно по Харькову - подтянуло почти все, кроме теплоэнерго, даже такую экзотику, как вывоз мусора. Небольшой минус - надо указывать номер особового рахунку - не все утруждают себя рассылкой квитанций, поэтому некоторые номера пришлось поискать. в некоторых банках номер подтягивают сразу по адресу.
в итоге - оплата без комиссий, в Привате по 1 грн.
Приват - самый удобный, но есть небольшие комиссии
Моно - нет самого крупного - теплоэнерго, но зато без комиссий
Укрсиб - надо еще разобраться - вроде много есть, но надо вводить номера счетов
Альфа - сегодня вообще не нашел ничего для харькова в ИБ, в МАБ вижу э/э и газ(((
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:09

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

  Shaman написав:Моно - нет самого крупного - теплоэнерго, но зато без комиссий

Отсутствующие компании добавляют через поддержку
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:10

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

  Stringer написав:Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику

А как же тудубанк?
Bosstone
 
Повідомлень: 1510
З нами з: 21.04.10
Подякував: 607 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:16

  Bosstone написав:
  Stringer написав:Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику

А как же тудубанк?


не пробовал, но не думаю, что реплика лучше оригинала;)
Shaman
 
Повідомлень: 367
З нами з: 29.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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