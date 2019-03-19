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Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:45
clientage написав: Shaman написав: clientage написав:
Да все банки берут контрагентов из одной песочницы. Список постоянно обновляется и сильно зависит от города
конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э
А в Моно?
Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:40
Shaman написав: clientage написав: Shaman написав:
конкретно по Харькову - источники очень разные.
в Альфе могу заплатить только газ и э/э
А в Моно?
попробую, отпишусь
точнее, если открываю сейчас, то тоже газ и э/э - надо потренироваться подтянуть
потренировался:)
в итоге Моно по Харькову - подтянуло почти все, кроме теплоэнерго, даже такую экзотику, как вывоз мусора. Небольшой минус - надо указывать номер особового рахунку - не все утруждают себя рассылкой квитанций, поэтому некоторые номера пришлось поискать. в некоторых банках номер подтягивают сразу по адресу.
в итоге - оплата без комиссий, в Привате по 1 грн.
Приват - самый удобный, но есть небольшие комиссии
Моно - нет самого крупного - теплоэнерго, но зато без комиссий
Укрсиб - надо еще разобраться - вроде много есть, но надо вводить номера счетов
Альфа - сегодня вообще не нашел ничего для харькова в ИБ, в МАБ вижу э/э и газ(((
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Shaman
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:09
Shaman написав:
Моно - нет самого крупного - теплоэнерго, но зато без комиссий
Отсутствующие компании добавляют через поддержку
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:10
Stringer написав:
Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
А как же тудубанк?
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Bosstone
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:16
Bosstone написав: Stringer написав:
Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
А как же тудубанк?
не пробовал, но не думаю, что реплика лучше оригинала;)
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Shaman
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Додано: Пон 29 чер, 2020 17:04
Shaman написав: Bosstone написав:
А как же тудубанк?
не пробовал, но не думаю, что реплика лучше оригинала;)
Я так понимаю, что мегабанк монопольно процессирует коммуналку в Харькове. Так что в данном случае, тудубанк как раз оригинал.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:46
Bosstone написав: Stringer написав:
Тоже самое, в Харькове проще взять карту с кешбеком и оплатить единую квитанцию на сайте ерц с комиссией 0,7%, чем заморачиваться с оплатой каждому конкретному поставщику
А как же тудубанк?
Дорого тугобанком.
укрсибом платить 4,3% кешбека получается
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Stringer
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:08
ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ относительно якобы бесплатного обслуживания в Идея банке. Кредитная карта «Card Blanche Online» Идея Банка. Обслуживание стоит 25 грн в месяц (пункт 2.1 тарифов)
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zvvaegon
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:12
Faceless написав:
а куча сервисов предлагает оплатить бесплатно, ещё и кешбек можно заработать
Здравствуйте,не подскажите название сервисов,где можно оплатить любой картой банка и заработать кб? В наличии есть карта банка Восток и интернет карта Привата
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amator2020
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:19
amator2020 написав: Faceless написав:
а куча сервисов предлагает оплатить бесплатно, ещё и кешбек можно заработать
Здравствуйте,не подскажите название сервисов,где можно оплатить любой картой банка и заработать кб? В наличии есть карта банка Восток и интернет карта Привата
Изи-пей, Портмоне - первое, что в голову приходит, плюс отдельные услуги можно оплатить на сайтах конкретных поставщиков - но кешбека с вашим набором карт вы не заработаете, кешбек то платит банк-эмитент карты. Оформите Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты, например.
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Faceless
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