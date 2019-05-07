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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:03

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?
Igor9999
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:01

  Igor9999 написав:Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?

Да! Да!
valya
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:32

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Igor9999 написав:Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?
Каждый месяц получаю, 5% как по графику
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 11:31

  Faceless написав:
Igor9999 написав:Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?
Каждый месяц получаю, 5% как по графику

Оплачиваете коммунальные в приложении УкрСиба или на сторонних сервисах?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 13:58

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

postal-crazy написав:
  Faceless написав:
Igor9999 написав:Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?
Каждый месяц получаю, 5% как по графику

Оплачиваете коммунальные в приложении УкрСиба или на сторонних сервисах?
В Портмоне.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 16:55

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

  postal-crazy написав:Оплачиваете коммунальные в приложении УкрСиба..?
Оплата коммуналки в приложении и интернет-банкинге идёт как операция со счёта -- 5 % кешбека не будет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:44

Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?
Также в тарифах «Card Blanche Online» Идея Банка указано, что кешбэк за оплату коммунальных не начисляется: "окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування".
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:40

  kocherga написав:Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?
Также в тарифах «Card Blanche Online» Идея Банка указано, что кешбэк за оплату коммунальных не начисляется: "окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування".

Попробуйте для начала внимательно прочитать статью :) И вникнуть в написанное.
Где сказано, что "статья про оплату коммуналки с кешбэком"?
Да, у некоторых из перечисленных карт есть кэшбэк, а другие - просто самые популярные (из-за их приложений, в которых платят).
Что касается ТАСа. О какой карте идет речь? Викенд, которую уже не выпускают? Зачем писать о том, что нельзя оформить?

Надоели умничанья людей, которым все не так.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:42

Насчет КБО.
У меня она есть.
Я на конец месяца гашу задолженность - и всего лишь раз заплатил 25 грн (когда прощелкал погашение).
Если можно избежать платы, я считаю, что это бесплатно.

И наконец, там же четко указано: "некоторые платежи, которые можно отнести к коммуналке". Но Вы же эту фразу не увидели или решили пропустить, верно? :)
Никто вроде не обещал, что на всю коммуналку будет 5%...
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:11

  kocherga написав:Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?

Подскажите, пожалуйста, какую именно карту Таскомбанка Вы имели в виду, что она дает кэшбэк на оплату коммунальных услуг?
А также уточните, пожалуйста, по карте todobank - где именно надо ей оплачивать, через какой портал, чтобы получить кэшбэк, и доступна ли эта опция для всей Украины или только для Харькова и области?

Заранее благодарен за ответы!
ShtormK
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