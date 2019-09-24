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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:10
Все було б добре з ПУМБом, якби не було обов’язковою умовою оформлення номер керівника компанї в якій працюєш)
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:44
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:56
Информацию про ТАС я взял из комментария модератора Faceless в начале ветки.
Кешбэк в todobank за коммуналку начисляется в их приложении, ещё вроде бы на сайте ЕРЦ при оплате той же картой todobank.
Додано: Пон 19 лип, 2021 17:24
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
Подскажите, пожалуйста, Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплату товара на расчётный счёт продавца через EasyPay не даёт кешбек. Как узнать будет ли кешбек?Или если на расчётный счёт оплачиваеш за товар,услуги,кешбек не начислят ?
Додано: Вів 20 лип, 2021 05:50
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
Igor9999, обратитесь в поддержку банка и узнайте МСС-код необходимой операции -- сравните со списком исключений
Также кешбек не начисляются на те операции в сети, которые проведены через наземный POS.
А так в профильной ветке банка можно узнать как настроить лимиты на операции, чтобы отсечь некошерные операции.
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:39
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
Добрый вечер, подскажите Нью кард Укрсиба 5 % Кэшбэк начисляют ещё За Оплату коммуналки ?
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:47
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
По коммунальным за квартиры раньше была оплата за землю, ~ 15, 20, 30 коп. в зависимости от площади. Обычно закидывали по 2грн и ждали пока опять выставят оплату. Уже давно должны были выставить оплату, но нету. Может отменили?
Додано: Вів 21 гру, 2021 06:25
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
Добрий ранок!Вибачте,що можливо пишу,не по темі.Але мене цікавить таке питання! У мого тата,пільгова картка Ощадбанку.Срок дії цієї карточки закінчується 04/22 року.То це означає,що користуватись нею можна,до 1.04.22 року,чи до 31.04.22 року??? Проясніть будь ласка ситуацію.Буду дуже вам вдячний.Дякую.
Додано: Вів 21 гру, 2021 06:38
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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