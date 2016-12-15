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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:37

Re: Пенсії в Україні

  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Не надто в темі. У Верховному суді
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зарплата +300 тис.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon

І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:53

  Ой+ написав:
  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Не надто в темі. У Верховному суді
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зарплата +300 тис.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon

І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.

добре - конституційний та верховний суди. це вищий рівень - на загальну кількість суддів це який відсоток?

напевне є. а де - в обласних центрах, які не дуже бажають їхати до райцентру? знаю одну дівчину, яка може працювати суддею, але досі не склалося. тобто з точки зору зп їй цікавіше працювати на приватній фірмі
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:59

  Ой+ написав:І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.

Не то слово сложная. Татарбунарский суд (Одесская область, если кто не знает) уже с полгодика без судей. Да и до этого вместо положенных по штату двоих судей был один временный варяг из Херсона.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:59

Re: Пенсії в Україні

  moveton написав:Не то слово сложная.

Просто людей з вулиці не пускають в систему, а вхідний квиток не всім по кишені.
Дюрі-бачі
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