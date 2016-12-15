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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:48

Как исправить личные данные в Реестре застрахованных лиц – алгоритм действий

Если в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины человек обнаружил неактуальные или ошибочные сведения о себе можно обратиться в Фонд для исправления/актуализации информации.

Алгоритм действий, как это сделать:

- Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
- Заполните экранную форму Анкеты.
- Поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных».
- Прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
- Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ»
- Результат обработки заявления посмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
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