Дюрі-бачі написав:sens
Залежить від ЗП. Для мінімалки перший варіант дає профіт при 76+ роках життя, Для ЗП в 500$ перший варіант стає профітнішим при 82+ роках життя. При ЗП в 1000$ - стає при 102+ роках, при ЗП понад 1200$ - ніколи перший варіант не стає профітним. Третій варіант трохи вигідніший за другий, незалежно від ЗП, при 76+ роках життя. Припускав, що працює людина з 22 до 60 років і стабільній ЗП...
Порахую за Вас , офіційно вигідно працювати в державному секторі з початку військового стану. Для всіх службовців. Це про офіційно. Також вигідно неофіційно з початку військового стану всім іншим громадянам,тому що зменшується ризик стати мобілізованим ,тим паче дожити до пенсії.