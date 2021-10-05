RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34

  Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...

І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.

А які ще обдирають клієнтів?
1
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:28

Re: Банк Південний

sens написав:
  asti написав:
  Zochan написав:[quote="asti"] Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!

Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним[/quote]
----------------------------
Менеджер банку Південний сказав, що безготівкові надходження на банківський рахунок клієнта на будь яку суму не викликають жодних питань з боку фін. моніторингу. А от готівкові надходження від 400 тис. викликають
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:49

Re: Банк Південний

nord написав:А які ще обдирають клієнтів?

Абанк та Ізі.
1
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:40

Re: Банк Південний

1 червня з 22:00 до 09:00 2 червня сервіси в PivdennyOnline будуть недоступні.
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:00

Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:48

  flysoulfly написав:Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?

10 грн Чи більше?
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 01:25

на полке валялась грн карта Для выплат (Тарифный план Стартовый ) ещё со времён карусели с конца декабря 2023
В мае этого года решил перевести на неё остаток средств на валютном счёте и вывести наружу p2p. После она что ли как-то активировалась видать и банк стал списывать ежемесячно 25 грн плату за обслуживание карты.
По началу не обратил внимание, глядь - а уже третий месяц списаний идёт -75 грн
Мне почему то казалось, что если нет средств, то в минус списывается только один месяц
Это что же так в бесконечный минус загоняют тут ?)

Кто местный? Просветите
Надо бы позакрывать здесь всё чую, а то ещё того гляди за обслуживание неактивные счетов начнут списывать в минус.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:44

Re: Банк Південний

  emeta написав:уже третий месяц списаний идёт -75 грн
а в выписке что написано про это списание?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 01:14

  Кащей написав:
  emeta написав:уже третий месяц списаний идёт -75 грн
а в выписке что написано про это списание?


Зображення
