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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:44

Re: Пенсії в Україні

  Hennady написав:Також необхідно врахувати різке підвищення зарплат держапарату останнім часом, що ще більше ВЖЕ впливає на розмір пенсій. Чомусь з цієї точки зору ніхто про підвищення зарплат держапарату не згадує і не розглядає.


А хіба закон 8222 від 23.11.2022 підписано президентом ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:04

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:16

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы граждан в других странах в страховой стаж для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Новый порядок прописан в постановлении №562 от 16 мая.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:56

Re: Пенсії в Україні

Схоже реформу переносять на жовтень.
https://youtu.be/7axaloi9kyw?si=WHlCEwUvZ5lQPpD1&t=68
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:46

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:А пенсію твоїм батькам-платиш ТИ.
Скажи - твої батьки отримують ОФІГЕННУ пенсію?
Бо якщо ні - то в тому що в них мала пенсія винуватий той хто з Придністровья безподаткову бормотуху тягав...
продавцям своїм їздь по вухам) мої виплати не мають відношення до пенсії моїх батьків. В них пенсія залежить не від того скільки платять їх діти.
Акцизи не мають відношення до песійного фонду.
Від того що ти примітив по життю-залежать і твої примітивні знання економіки.
Все просто
Давай подивимось покроково звідки отримують пенсію ТВОЇ батьки? Знаєш?
Є така організація, називається- ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Заходимо на сайт цієї організації і дивимось - а ЗВІДКИ в неї гроші
https://www.pfu.gov.ua/2159104-kabinetom-ministriv-ukrayiny-zatverdzheno-byudzhet-pensijnogo-fondu-ukrayiny-na-2023-rik/
Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 768,9 млрд грн, з яких:
451,1 млрд грн – власні доходи;
27,7 млрд грн – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
249 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;
37,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.
Держбюджет це твої податки/акцизи
Залишається розібратись з ВЛАСНИМИ ДОХОДАМИ ПФУ
Питаєм в гугля-отримуємо
Власні доходи ПФУ - це кошти, що надходять в бюджет Пенсійного фонду України з різних джерел, не пов'язаних із коштами Державного бюджету. Основним джерелом власних доходів ПФУ є Єдиний соціальний внесок (ЄСВ),
Тобто ТВОЇ сплати ЄСВ+ ТВОЇ сплати в Держ Бюдет( і через акциз в тому числі) формують обєми коштів які йдуть на сплату ТВОЇМ батькам
  Banderlog написав: В їх малій пенсії винна держава яка розкрадає пенсійний фонд. На пенсії депутатам, міліції, військовим, суддям та і так по мєлочі тирить з общого казана.
Тепер спробуємо розібратись з цією твоєю фантазією.
Отже тирять працівники фонду+високі пенсії суддів/прокурорів і так далі....
Спочатку виясняємо скільки пенсіонерів
На початок 2025 було
10 331 375 осіб
Тепер дивимось як розподілились виплати пенсій по сумам
Менше 3000______26%____2,7 млн_______94млрд/рік
3001-4000_______21,3%__2,2 млн_______92млрд/рік
4001-5000_______14,9%__1,5 млн_______81млрд/рік
5001-10000______23,2%__2,4 млн_______216млрд/рік
Більше 10000____14,5%__1,5 млн_______180млрд/рік(чесної по 10000)
Припустимо що всі хто отримує менше 10 000 грн/місяць - це такі як Ваші батьки(тобто їмне доплачують) за рахунок категорії в яких більше 10 000 грн
Так як у нас є загальні витрати фонду на всіх пенсіонерів(і на своє функціонування) в розмірі 769млрд грн
Ми можемо визначити суму яку отримує група пенсіонерів з пенсією вище 10 000 грн
2,7млн*35000+2,2млн*42000+1,5млн*54000+2,4млн*90000+1,5млн*120000=663 млрд грн/рік чесної пенсії
Витрати фонду на себе+нечесна пенсія чиновників 769млрд-663млрд=106млрд грн
А тепер рахуємо скільки б отримали Ваші батьки додатково в місяць,якщо розігнати всіх працівників фонду+забрати у всіх пенсію яка вище 10 000грн/місяць
Групу 10000 не враховуємо бо вважаємо що їм добавляти не треба)
106млрд/12місяців/(2,7+2,2+1,5+2,4)=+1004грн/місяць
То як? Багато крадуть?
А якщо в порівнянні з такими як ти? який тільки на 10 літрах спирту вкрав річну добавку пенсії для своїх батьків?
А тепер згадай скільки літрів в рік через тебе проходило....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:29

Re: Пенсії в Україні

еБалів не буде
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:42

  Дюрі-бачі написав:еБалів не буде

А розмов то було, розмов ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:45

Re: Пенсії в Україні

Дюрі-бачі написав:еБалів не буде
взагалі чи з 01.07.25?
GALeon
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