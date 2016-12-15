Додано: Нед 01 чер, 2025 11:46

Banderlog написав: budivelnik написав: А пенсію твоїм батькам-платиш ТИ.

Скажи - твої батьки отримують ОФІГЕННУ пенсію?

Бо якщо ні - то в тому що в них мала пенсія винуватий той хто з Придністровья безподаткову бормотуху тягав... А пенсію твоїм батькам-платиш ТИ.Скажи - твої батьки отримують ОФІГЕННУ пенсію?Бо якщо ні - то в тому що в них мала пенсія винуватий той хто з Придністровья безподаткову бормотуху тягав... продавцям своїм їздь по вухам) мої виплати не мають відношення до пенсії моїх батьків. В них пенсія залежить не від того скільки платять їх діти.

Акцизи не мають відношення до песійного фонду. продавцям своїм їздь по вухам) мої виплати не мають відношення до пенсії моїх батьків. В них пенсія залежить не від того скільки платять їх діти.Акцизи не мають відношення до песійного фонду.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 768,9 млрд грн, з яких:

451,1 млрд грн – власні доходи;

27,7 млрд грн – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

249 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;

37,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Власні доходи ПФУ - це кошти, що надходять в бюджет Пенсійного фонду України з різних джерел, не пов'язаних із коштами Державного бюджету. Основним джерелом власних доходів ПФУ є Єдиний соціальний внесок (ЄСВ),

Banderlog написав: В їх малій пенсії винна держава яка розкрадає пенсійний фонд. На пенсії депутатам, міліції, військовим, суддям та і так по мєлочі тирить з общого казана. В їх малій пенсії винна держава яка розкрадає пенсійний фонд. На пенсії депутатам, міліції, військовим, суддям та і так по мєлочі тирить з общого казана.

Від того що ти примітив по життю-залежать і твої примітивні знання економіки.Все простоДавай подивимось покроково звідки отримують пенсію ТВОЇ батьки? Знаєш?Є така організація, називається- ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИЗаходимо на сайт цієї організації і дивимось - а ЗВІДКИ в неї грошіДержбюджет це твої податки/акцизиЗалишається розібратись з ВЛАСНИМИ ДОХОДАМИ ПФУПитаєм в гугля-отримуємоТобто ТВОЇ сплати ЄСВ+ ТВОЇ сплати в Держ Бюдет( і через акциз в тому числі) формують обєми коштів які йдуть на сплату ТВОЇМ батькамТепер спробуємо розібратись з цією твоєю фантазією.Отже тирять працівники фонду+високі пенсії суддів/прокурорів і так далі....Спочатку виясняємо скільки пенсіонерівНа початок 2025 було10 331 375 осібТепер дивимось як розподілились виплати пенсій по сумамМенше 3000______26%____2,7 млн_______94млрд/рік3001-4000_______21,3%__2,2 млн_______92млрд/рік4001-5000_______14,9%__1,5 млн_______81млрд/рік5001-10000______23,2%__2,4 млн_______216млрд/рікБільше 10000____14,5%__1,5 млн_______180млрд/рік(чесної по 10000)Припустимо що всі хто отримує менше 10 000 грн/місяць - це такі як Ваші батьки(тобто їмне доплачують) за рахунок категорії в яких більше 10 000 грнТак як у нас є загальні витрати фонду на всіх пенсіонерів(і на своє функціонування) в розмірі 769млрд грнМи можемо визначити суму яку отримує група пенсіонерів з пенсією вище 10 000 грн2,7млн*35000+2,2млн*42000+1,5млн*54000+2,4млн*90000+1,5млн*120000=663 млрд грн/рік чесної пенсіїВитрати фонду на себе+нечесна пенсія чиновників 769млрд-663млрд=106млрд грнА тепер рахуємо скільки б отримали Ваші батьки додатково в місяць,якщо розігнати всіх працівників фонду+забрати у всіх пенсію яка вище 10 000грн/місяцьГрупу 10000 не враховуємо бо вважаємо що їм добавляти не треба)106млрд/12місяців/(2,7+2,2+1,5+2,4)=+1004грн/місяцьТо як? Багато крадуть?А якщо в порівнянні з такими як ти? який тільки на 10 літрах спирту вкрав річну добавку пенсії для своїх батьків?А тепер згадай скільки літрів в рік через тебе проходило....