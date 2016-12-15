А хіба закон 8222 від 23.11.2022 підписано президентом ?
|
|
|
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 19 кві, 2025 17:44
Re: Пенсії в Україні
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:04
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:16
Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы граждан в других странах в страховой стаж для определения права на назначение пенсии по возрасту.
Новый порядок прописан в постановлении №562 от 16 мая.
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:56
Re: Пенсії в Україні
Схоже реформу переносять на жовтень.
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:46
Від того що ти примітив по життю-залежать і твої примітивні знання економіки.
Все просто
Давай подивимось покроково звідки отримують пенсію ТВОЇ батьки? Знаєш?
Є така організація, називається- ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Заходимо на сайт цієї організації і дивимось - а ЗВІДКИ в неї гроші
Держбюджет це твої податки/акцизи
Залишається розібратись з ВЛАСНИМИ ДОХОДАМИ ПФУ
Питаєм в гугля-отримуємо
Тобто ТВОЇ сплати ЄСВ+ ТВОЇ сплати в Держ Бюдет( і через акциз в тому числі) формують обєми коштів які йдуть на сплату ТВОЇМ батькам
Тепер спробуємо розібратись з цією твоєю фантазією.
Отже тирять працівники фонду+високі пенсії суддів/прокурорів і так далі....
Спочатку виясняємо скільки пенсіонерів
На початок 2025 було
10 331 375 осіб
Тепер дивимось як розподілились виплати пенсій по сумам
Менше 3000______26%____2,7 млн_______94млрд/рік
3001-4000_______21,3%__2,2 млн_______92млрд/рік
4001-5000_______14,9%__1,5 млн_______81млрд/рік
5001-10000______23,2%__2,4 млн_______216млрд/рік
Більше 10000____14,5%__1,5 млн_______180млрд/рік(чесної по 10000)
Припустимо що всі хто отримує менше 10 000 грн/місяць - це такі як Ваші батьки(тобто їмне доплачують) за рахунок категорії в яких більше 10 000 грн
Так як у нас є загальні витрати фонду на всіх пенсіонерів(і на своє функціонування) в розмірі 769млрд грн
Ми можемо визначити суму яку отримує група пенсіонерів з пенсією вище 10 000 грн
2,7млн*35000+2,2млн*42000+1,5млн*54000+2,4млн*90000+1,5млн*120000=663 млрд грн/рік чесної пенсії
Витрати фонду на себе+нечесна пенсія чиновників 769млрд-663млрд=106млрд грн
А тепер рахуємо скільки б отримали Ваші батьки додатково в місяць,якщо розігнати всіх працівників фонду+забрати у всіх пенсію яка вище 10 000грн/місяць
Групу 10000 не враховуємо бо вважаємо що їм добавляти не треба)
106млрд/12місяців/(2,7+2,2+1,5+2,4)=+1004грн/місяць
То як? Багато крадуть?
А якщо в порівнянні з такими як ти? який тільки на 10 літрах спирту вкрав річну добавку пенсії для своїх батьків?
А тепер згадай скільки літрів в рік через тебе проходило....
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:29
Re: Пенсії в Україні
еБалів не буде
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:45
Re: Пенсії в Україні
взагалі чи з 01.07.25?
|