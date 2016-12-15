RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:26

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як вийти на пенсію на 10 років раніше та отримувати більше грошей
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Відмовляються оформляти чи перераховувати пенсію: що робити?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 17:10

Станом на травень 2025-го середня зарплата в Україні (дані ПФУ) становить 20,3 тис. грн. Отже, українець з такою зарплатою, який упродовж життя отримував середній дохід, за 35 років стажу може отримати пенсію в розмірі 5269,9 грн. Ця виплата нижча за середню пенсію по країні (6410,1 грн).

Українець з мінімальною зарплатою зараз може претендувати на пенсію в розмірі 2361 грн (мінімальна). Щоб отримати пенсію в 10 тис. грн, необхідно мати зарплату в розмірі, який у 1,89 разів вищий за мінімалку. Станом на зараз це 38,3 тис. грн.

Пенсія в 11 тис. грн – зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн
Пенсія в 12 тис. грн – зарплата має бути на рівні 46 тис. грн
Пенсія в 13 тис. грн – зарплата має бути на рівні 49,9 тис. грн
Пенсія в 14 тис. грн – зарплата має бути на рівні 53,79 тис. грн
Пенсія в 15 тис. грн – зарплата має бути на рівні 57,65 тис. грн

Зазначимо, в Україні пенсія залежать від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по країні. Під час розрахунку виплати співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.

Згідно з даними ПФУ, середня в країні пенсія становить 6410,1 грн. При тому левова частка отримує значно менші виплати: пенсію до 4 тис. грн отримують 3 623 145 осіб (35,3% від загальної кількості пенсіонерів); пенсію до 5 тис. грн одержують 5 724 553 осіб (55,8% від загальної кількості пенсіонерів).

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... viplat.htm
V2
4
 
Повідомлень: 8321
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 12:12

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 12:27

  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
Так а 10% на залишок і кешбек 10% на ліки буде, чи як?! :P :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6617
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 15:03

  V2 написав:Щоб отримати пенсію в 10 тис. грн, необхідно мати зарплату в розмірі, який у 1,89 разів вищий за мінімалку. Станом на зараз це 38,3 тис. грн.

Пенсія в 11 тис. грн – зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн
Пенсія в 12 тис. грн – зарплата має бути на рівні 46 тис. грн
Пенсія в 13 тис. грн – зарплата має бути на рівні 49,9 тис. грн
Пенсія в 14 тис. грн – зарплата має бути на рівні 53,79 тис. грн
Пенсія в 15 тис. грн – зарплата має бути на рівні 57,65 тис. грн

Зазначимо, в Україні пенсія залежать від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по країні. Під час розрахунку виплати співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.


Не врахували, що при визначенні розміру пенсії можна "викидати "невигідні" роки.

На сайті ПФУ є пенсійний калькулятор.
У мене зараз з/та ~30 т.грн. 2 роки тому була менше і посада нижча. На пенсію через 6 років. Стаж буде в 2031 році 38 років. Калькулятор показує пенсію 10500 грн.
Порахував начальнику - у нього з/та зараз ~50 т.грн., 2 роки тому була десь біля 30, стаж буде 36 років. На пенсію у наступному році. Калькулятор показує пенсію 20600.
Hennady
 
Повідомлень: 544
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 51917
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
41 81111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 27919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9457)
11.08.2025 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.