Успіх Долярек, зі святом тебе і дружину. З днем працівників освіти!! Дружину зрозуміло, вона здоровʼя віддала змушуючи таких як ти хоч щось вивчити і отримати хоч якусь освіту. Тебе з тим, що ти освіту переміг, з тобою освіта виявилась безсила і здолати тебе не змогла.
Решил заглянуть. Недавно открылась очередная ДЕТСКАЯ игровая площадка. Мы пошли с детьми, взяли мяч. Там можно в волейбол, баскетбол и европейский футбол поиграть. Еще есть беговые дорожки вокруг футбольного поля и лазалки для совсем маленьких. Площадка открыта на территории элементари скул, поэтому все с уклоном для самых маленьких. Но в неучебное время открыта для "жителей района", как сказано на 4-х огромных бордах вывешенных на заборе школы. На английском, русском, испанском и китайском. Также там в правилах написано что запрещается. В числе прочего - ролики, скейты, велосипеди и самокаты. Даже не указывается что электро. Просто все что на колесах. Потому что никто не отменял законы физики и даже для тех, кто ее не учил. А масса помноженная на скорость, как известно, это импульс. А импульс может убить. При большой скорости и/или большой массе. И вот на площадке огромная масса детей, просто пройти сложно. От тех кто еще не ходит или только начал ходить, до подростков лет 16-17. И кто- то ползает, кто-то ходит, кто-то играет мячом, а кто-то мячиком. На этом фоне очень выделялась группа очень социализированных подростков. Один на велосипеде, другой на самокате, третий на электросамокате. Причем несмотря на естественные преграды в виде детей, они умудрялись развивать очень впечатляющие скорости. И (это местные примочки) попытки проехаться на заднем колесе велосипедиста и электросамокатчика. В муровейнике из детей. Очень растрогала забота родителей подростка на электросамокате о его безопасности. Он был в налокотниках и мотошлеме. Скорей всего безопасность малышей, среди которых рассекал юноша, его родителей не очень беспокоила. Но у этих малышей оказались очень вредные и устарелых устоев родители - они на чистом английском языке пытались хоть и вежливо, но очень не социализированно объяснить подросткам что они делают что-то не то. Но социализированные подростки очень доброжелательно и социализированно посылали этих несоциализированных динозавров радостным и чистым русским матом. Про себя я подумал, как хорошо, что мы просвященные и не запрещаем чужим детям социализироваться. Ну а наши дети, "удобно" в это время бросали мяч в баскетбольное кольцо, изо всех сил сдерживая желание социализироваться с такими замечательными подростками. У нас с женой было горькое предчувствие, если кто-то из этих замечательных ребят сейчас покалечит неразумное дитя лет 3-4, то площадку скорей всего закроют для "жителей района", а у ребят или их родителей появится замечательная возможность социализироваться, скажем, на острове Райкерс, где находится учреждение для социализации за государственный счет.
И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет. В общем, мне надо сбросить паундов 10. Врач сказала. На самом деле надо. Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть. Может чуть больше. С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом. Никогда не был эндоморфом. И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы. И вот, к своей физической активности, была добавлена диета. Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки. Практически удалена из рациона поваренная соль. Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат). В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов. Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес. Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну. Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц. При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса. Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли. Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами. В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю. Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка. На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено. И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам. Что я делаю не так? Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.