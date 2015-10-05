RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:18

Успіх
Долярек, зі святом тебе і дружину. З днем працівників освіти!!
Дружину зрозуміло, вона здоровʼя віддала змушуючи таких як ти хоч щось вивчити і отримати хоч якусь освіту. Тебе з тим, що ти освіту переміг, з тобою освіта виявилась безсила і здолати тебе не змогла.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:27

  Успіх написав:"Україні діти не потрібні!"
Або - "влада НЕ сприяє народжуваності дітей
лучше макаку завести. Денег не просит. По ночам не шляется, дома сидит. Родителям не хамит. Не курит, не бухает.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:33

Re: Психологія та саморозвиток

Психолог з Канади про Канаду
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:07

Якщо в китайця буде українка гірл

Якщо в китайця буде українка як гірлфренд, він стане як всемогутній бог з точки зору сородичів
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 04:40

  flyman написав:Зображення


Решил заглянуть.
Недавно открылась очередная ДЕТСКАЯ игровая площадка.
Мы пошли с детьми, взяли мяч.
Там можно в волейбол, баскетбол и европейский футбол поиграть.
Еще есть беговые дорожки вокруг футбольного поля и лазалки для совсем маленьких.
Площадка открыта на территории элементари скул, поэтому все с уклоном для самых маленьких.
Но в неучебное время открыта для "жителей района", как сказано на 4-х огромных бордах вывешенных на заборе школы. На английском, русском, испанском и китайском.
Также там в правилах написано что запрещается. В числе прочего - ролики, скейты, велосипеди и самокаты. Даже не указывается что электро. Просто все что на колесах. Потому что никто не отменял законы физики и даже для тех, кто ее не учил. А масса помноженная на скорость, как известно, это импульс.
А импульс может убить. При большой скорости и/или большой массе.
И вот на площадке огромная масса детей, просто пройти сложно. От тех кто еще не ходит или только начал ходить, до подростков лет 16-17.
И кто- то ползает, кто-то ходит, кто-то играет мячом, а кто-то мячиком.
На этом фоне очень выделялась группа очень социализированных подростков.
Один на велосипеде, другой на самокате, третий на электросамокате.
Причем несмотря на естественные преграды в виде детей, они умудрялись развивать очень впечатляющие скорости. И (это местные примочки) попытки проехаться на заднем колесе велосипедиста и электросамокатчика. В муровейнике из детей.
Очень растрогала забота родителей подростка на электросамокате о его безопасности. Он был в налокотниках и мотошлеме. Скорей всего безопасность малышей, среди которых рассекал юноша, его родителей не очень беспокоила.
Но у этих малышей оказались очень вредные и устарелых устоев родители - они на чистом английском языке пытались хоть и вежливо, но очень не социализированно объяснить подросткам что они делают что-то не то.
Но социализированные подростки очень доброжелательно и социализированно посылали этих несоциализированных динозавров радостным и чистым русским матом.
Про себя я подумал, как хорошо, что мы просвященные и не запрещаем чужим детям социализироваться.
Ну а наши дети, "удобно" в это время бросали мяч в баскетбольное кольцо, изо всех сил сдерживая желание социализироваться с такими замечательными подростками.
У нас с женой было горькое предчувствие, если кто-то из этих замечательных ребят сейчас покалечит неразумное дитя лет 3-4, то площадку скорей всего закроют для "жителей района", а у ребят или их родителей появится замечательная возможность социализироваться, скажем, на острове Райкерс, где находится учреждение для социализации за государственный счет.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 05:11

Re: Психологія та саморозвиток

И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.
В общем, мне надо сбросить паундов 10.
Врач сказала. На самом деле надо.
Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.
Может чуть больше.
С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.
Никогда не был эндоморфом.
И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.
И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.
Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.
Практически удалена из рациона поваренная соль.
Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).
В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.
Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.
Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.
Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.
При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.
Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.
Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.
В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.
Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.
На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.
И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.
Что я делаю не так?
Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.
