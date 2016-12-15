Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Відтермінування виходу на пенсію: чи вигідний такий крок пересічним українцям
Додано: Вів 25 лис, 2025 13:50
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:08
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:20
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Переплата пенсій — кому доведеться повертати гроші
Додано: Нед 15 лют, 2026 10:55
Re: Пенсії в Україні
Оголосили, що в цьому році буде індексація на 12.1%. Чекаємо тепер на * в постанові (кому недоіндексують пенсії)
Додано: Нед 15 лют, 2026 10:58
Re: Пенсії в Україні
Тільки коли вже на пенсії, то розумієш деякі тонкощі того, на скільки несправедливо нараховують пенсії.
На прикладі моєї мами, яка продовжує працювати:
вийшла на пенсію в 2021 році, була пенсія в розмірі 9.5 тис.
Зараз в неї 11.6 тис. Наче й непогано зросла пенсія, але калькулятор показує, що мала б бути 19 тис., якщо б виходила на пенсію в 2025 і 24 тис, якщо в 2026
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 лют, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 лют, 2026 11:00
Додано: Нед 15 лют, 2026 12:13
Дюрі-бачі Формально 12,1% — це середній показник індексації, але реальні суми залежать від формули розрахунку та обмежень, які прописують у постанові. Зазвичай є нюанси: максимальні коефіцієнти, «стеля» підвищення або винятки для окремих категорій. Тому варто дочекатися офіційного тексту документа — саме там і буде зрозуміло, кому й у якому обсязі перерахують пенсії.
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:09
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
«До наступної пенсії»: Укрпошта планує видавати кредити пенсіонерам
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:15
моя як йшла в 2008 пенсія була 300 доларів, зараз 5500 грн.
