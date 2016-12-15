RSS
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 13:50

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Відтермінування виходу на пенсію: чи вигідний такий крок пересічним українцям
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:08


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:20

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Переплата пенсій — кому доведеться повертати гроші
Модератор
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 10:55

Re: Пенсії в Україні

Оголосили, що в цьому році буде індексація на 12.1%. Чекаємо тепер на * в постанові (кому недоіндексують пенсії)
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 10:58

Re: Пенсії в Україні

  Hennady написав:На сайті ПФУ є пенсійний калькулятор.

Тільки коли вже на пенсії, то розумієш деякі тонкощі того, на скільки несправедливо нараховують пенсії.
На прикладі моєї мами, яка продовжує працювати:
вийшла на пенсію в 2021 році, була пенсія в розмірі 9.5 тис.
Зараз в неї 11.6 тис. Наче й непогано зросла пенсія, але калькулятор показує, що мала б бути 19 тис., якщо б виходила на пенсію в 2025 і 24 тис, якщо в 2026
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 11:00

  Дюрі-бачі написав:Оголосили, що в цьому році буде індексація на 12.1%. Чекаємо тепер на * в постанові (кому недоіндексують пенсії)

Індексація традиційно в березні?
(мені в принципі все одно, вперся в верхню межу, більше не буде, просто для загального розуміння)
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 11:01

Hotab так, має бути з 1 березня
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:13

Дюрі-бачі Формально 12,1% — це середній показник індексації, але реальні суми залежать від формули розрахунку та обмежень, які прописують у постанові. Зазвичай є нюанси: максимальні коефіцієнти, «стеля» підвищення або винятки для окремих категорій. Тому варто дочекатися офіційного тексту документа — саме там і буде зрозуміло, кому й у якому обсязі перерахують пенсії.
dimabarcuk840
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:09

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«До наступної пенсії»: Укрпошта планує видавати кредити пенсіонерам
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  Hennady написав:На сайті ПФУ є пенсійний калькулятор.

Тільки коли вже на пенсії, то розумієш деякі тонкощі того, на скільки несправедливо нараховують пенсії.
На прикладі моєї мами, яка продовжує працювати:
вийшла на пенсію в 2021 році, була пенсія в розмірі 9.5 тис.
Зараз в неї 11.6 тис. Наче й непогано зросла пенсія, але калькулятор показує, що мала б бути 19 тис., якщо б виходила на пенсію в 2025 і 24 тис, якщо в 2026
моя як йшла в 2008 пенсія була 300 доларів, зараз 5500 грн.
Banderlog
