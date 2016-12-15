RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:14

  Wirująświatła написав:[
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн

Наші пенси з пенсією 100 євро - найменша з проблем для європейців))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:24

  BIGor написав:
  prodigy написав:https://www.youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU

У 2024 році середня заробітна плата у Франції становить приблизно €3,466 брутто (до сплати податків) на місяць, що дорівнює близько €2,630 нетто (чистими). У доларовому еквіваленті середня валова зарплата досягла рівня понад $4,000. Загалом по Європі Франція входить до країн із високим рівнем оплати праці (чиста зарплата ~€2650).

Ключові показники зарплат (2024):
Мінімальна зарплата (SMIC): З 1 січня 2024 року складає €1,766.92 брутто (€1,398.69 нетто) за 35-годинний робочий тиждень.
Галузеві різниці (нетто): IT-фахівці заробляють близько €4,335, фінансисти – €3,280, а юристи – €3,300 на місяць.


з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день)
чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є
круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро,
тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро),
тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш

для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно

Ви реально думаєте що французи снідають тільки круасаном і тільки в кафе? :mrgreen: Ціни в супермаркеті Франції - деякі позиції трохи дорожче ніж в Україні - мясо, яйця. Інші дешевші - сири, вино, спагетті. Я вже якість не порівнюю. І тут порівняння 15000 грн і 1700 Євро не на користь України.

Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре. :)

Звідки у вас такі дані?
Ось "мої":
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=EUR
Для України все співпадає на 100%.
Ціни у Франції в 2+ разів вищі.
Яйці дорожчі в 2,4 рази, м'ясо в 3 рази, вино - в 2 рази, сир - в 2,3 разів.
Зарплати(після сплати податків) вищі в 5 разів.

Якщо грубо - то життя в 2-2,5 разів там краще(якщо враховувати тільки ціни/зарплати).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:00

Re: Пенсії в Україні

что за бред, у людей куча знакомых там и куча видео в ютубе, где видно, что там также +\-, и да, есть дешевле, чем у нас
Примат
 
Повідомлень: 696
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:10

  Примат написав:что за бред, у людей куча знакомых там и куча видео в ютубе, где видно, что там также +\-, и да, есть дешевле, чем у нас

Об'єктивна оцінка(думка 806 людей проживаючих у Франції) інколи не співпадає з суб'єктивною(ютуб/знайомі). :D :D

*Ок. Давайте яйця. Україна. Ціна - 77,53грн за 12, тобто 64,6грн за 10. Ця ціна трохи завищена(я купляю дешевше), але якщо не економити - то це реальна ціна.
Франція - Ціна 3,75Є за 12 шт. Це реальна ціна чи брєд? Питайте у своїх знайомих/в ютуба.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:54

Re: Пенсії в Україні

  andrijk777 написав:Об'єктивна оцінка(думка 806 людей проживаючих у Франції) інколи не співпадає з суб'єктивною(ютуб/знайомі)
Завжди можна використати зручний набір данних...
Наприклад
У нас середня пенсія 5000 грн ( це 120 доларів)+ субсидії на комуналку
У Франції комуналка 400 євро і пенсія 600 Євро....
То як
ризикнети стверджувати що французи живуть в 6 разів краще бо 600 євро в 6 раза більше від 120 доларів?
Чи все таки будете рівняти наших 120 доларів які ЗАЛИШИЛИСЬ в нашого пенсіонера після сплати комуналки з 200євро які залишились у француза?
А потім згадайте безкоштовний проїзд у нас і 4 євро поїздка в громадському транспорті француза... і все... фініта - ля комедія
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28033
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 09:41
11 58466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 09:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 09:50
41 93446
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 13:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 10:08
10 33756
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2017 23:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.