Акція «Нагороди з ПУМБ»
Діє з лютого 2026 року до червня 2026 року
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:06
Re: ПУМБ
Додано: Пон 23 лют, 2026 18:34
Re: ПУМБ
Акція «Залишайся з ПУМБ»
Період проведення Акції 23.02.2026 — 31.03.2026
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:37
Re: ПУМБ
Панове, а не підскажите, як оплатити комуналку з карти ПУМБ національний кешбек без коміса, а то на додатку не дає, а в payhub хоче комісію в 16 грн ?
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:23
Вітаємо!
Для зареєстрованих на сервісі Pay Hub клієнтів сплата комунальних платежів проводиться без комісії. Детальніше за посиланням:
Додано: Чет 26 лют, 2026 18:57
Тобто
перших ТРИ міс. шолі безкоштовно?
