В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:53
Если я захочу, что бы сертификат ТО был на зеленой бумаге, мне придется доплачивать?
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:18
Как по мне, над просто запретить въезд в Киев машины старше 15 лет, в другие миллиончики 20. По деревням пусть коптят, там плотность застройки не большая и норм продувается.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:58
Так то була злочинна влада, а зараз все для людей!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:12
Ни Минэкологии вносит, ни МОЗ, ни ещё какая контора, а бывший мент, который сидел на этих сервисах. При этом, там где техконтроль и не отменяли, например, пасс. и грузовые перевозки, постоянно то маршрутка сгорит, то у фуры колесо отвалится, а у личного транспорта никаких проблем, за исключением пьяных мажоров на лексусах с неисправным рулевым.
Ну очень нужный некорупционный закон.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:26
Пустой треп...
Полно пятилеток из европы с выбитыми сажевиками.
Лучше взять практику Германии и не пускать дизеля в города, дальше окружной или плати кэш.
Ну и любителей вырезать катализаторы, тоже нужно наказывать, воняет перед тобой стоит. Оно секономило, а страдаешь ты.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:10
С такой коррупцией в стране ТО бесполезен... Сначала реформа полиции и суда потом можно и выхлоп проверять
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:39
Полиция не может адекватно оценить техническое состояние машины, а вот возраст может.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:40
а плановые ТО на фирменном сервисе будут считаться или это не интереснно никому?
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:46
Зачем вв распространяете ложь, что ТО для легковых обязательство перед ассоциацией??
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