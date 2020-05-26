В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22
налог с топлива снимут ? нам под соусом снятия ТО подняли налог на топливо как быть с этим ?
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lsd08111982
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