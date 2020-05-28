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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22

налог с топлива снимут ? нам под соусом снятия ТО подняли налог на топливо как быть с этим ?
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:52

Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

  lsd08111982 написав:нам под соусом снятия ТО подняли налог на топливо

Неправда. Відмінили транспортний збір (податок).
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:57

  Igorten написав:Постоянно ссылаются на ЕС. Может кто то, кто в теме, дать ссылку, интересно почитать, чего это ЕС так "переживает" за наш техосмотр. То что я читал ранее, там было что до автомобилей въезжающих в ЕС, я например не собираюсь туда на автомобиле. Если это так, то пусть вводят для тех кто туда путешествуют.

Ви ще не звикли до п.здежу наших гауляйтерів?
Їх то МВФ, то ЄС, то госдеп прямо змушує знущатись з нас, а так вони білі та пухнасті....
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:03

  barmalei написав:
  0mage0 написав:Ну от мені цікаво, і як саме можна зробити огляд автомобілів, а не побори? На практиці. І як зробити щоб власники автомобілів, які димлять ніби востаннє, не змогли за гроші купити техогляд?

Поднять цену покупки сертификата ТО до цены ремонта авто или сопоставимой с таковой; раздать патрулям приборы (сертифицированные, чтобы челядь не ныла), которые проводят измерение выбросов СО (как в европках делают).
Это не исключает 100% возможность увильнуть или выкрутится, однако сильно поднимает цену такого виляния.
Жить на точках крайностей от вседозволенности до 100% наказуемости не представляется возможным - пора вытравливать из себя хохлов, имхо.

Ніщо так не псує повітря як 40-річні КАМАЗи на наших шляхах та деякі дизельні вантажівки навіть порівняно нові. Так що введення ТО для легкових автівок вирішить будь-які проблеми крім екологічних та технічних
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:23

Зеленский со своей шайкой в очередной раз ищет возможность как можно обобрать лохов. То перед выборами кричал как он сделает доступными авто из европы чтобы их могла позволить купить себе каждая украинская семья, а тут уже владельцев существующих авто хочет обложить данью введя техосмотр, который "злочинна влада" отменила. И все это цинично прикрывается требованиями Евросоюза. Цирк 95-го квартала продолжается.
olivera
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 03:10

судя как некоторых подбомбило это хорошо уйдут смердящие консервные банки с дорог. а то что один камаз больше чем все вместе взятые это х... полная. тех камазов один на 10 тыс авто. а при том что каждый второй на ржавой консервной банке с вырезаным катализатором то камазы рядом не стоят.

что волнует это как сделат этот тех осмотр некорумпированым. эти ж *** пердуны будут взятки давать. и дальше вонять на улицах.
closeyoureyes2008
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:44

Чудова новина нарешті влада змусить мене пересісти з таврії на ламборжині дьябло. А то так би їздив і смердів все жеття. Дякую презеденту, владі, і єврокомісії.
efim85
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:09

Можна, але для автомобілів 20+, а 30+ взагалі в утиль
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22

Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

Оце зразу видно , хто автомобіліст -а хто побалакати заглянув .
Автомобілісти зразу розуміють - що це додаткові проблеми багато де - від часу до грошей , в тому числі і на заміну навіть ще більш-менш нового авто . Бо довести його до невідомих прописаних кондицій буде явно дуже дорого коштувати .
Ну а теоретики будуть розповідати про екологію та кількість машин на дорогах . А потім через якийсь час - жалітися на ріст цін на все ...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:39

Сначала пускай ЕС хотябы скажет когда будет асоциация !А так это просто развод на бабки .Когда будет европейская зарплата тогда пускай и вводят.А так это ущемление прав граждан Украины .Потому что с нашими доходами и ценами на топливо и на ржавом ведре как некоторые выражаються в коментариях немогут себе позволить!
antonichtf
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