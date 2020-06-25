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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:34

Очередной развод, а главное нет ни какого выбора, обязуют проходить только на своих СТО. Опять вынуждают МАЙДАН, а на хотелось бы к этому возвращаться.
trainer_oy
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:14

Когда вы уже нажретесь!!! А почему не принять закон-в случае "должностного несоответствия" и не выполнения своих должностных обязательств высокопоставленным "чинушам"-КОНФИСКАЦИЯ И ЛЕТ 20 ТЮРЬМЫ. Тогда может не так сильно к "КОРМУШКЕ" тянуло!!! Как свиньи к корыту рвутся!!!
xarsicka_serega
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:16

так, всім на майдан . Геть кровососів.
urorlik
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:19

Экономика не может быть развитой-только с помощью налогов,поборов и т.д. Какое ЕС,кто нас там ждёт вообще,какое соглашение?! Вообще соцопрос провести бы не плохо,кто и куда вообще хочет! В ЕС или ещё куда нибудь.Все это чушь для "приезжих".
xarsicka_serega
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:54

А деньги они с топлива которые всё это время собирали? Техосмотр был отменен но платили за топливо на порядок больше! Топливо в два раза по цене меньше будет?????? Или уже все забыли на каком условии отменили техосмотр.
avtosert
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:52

То есть когда Янык с Азаровым отказались подписать соглашение об ассоциации с ЕС из за всех этих требований, повышений коммуналок, пенсионного возраста, тех осмотров и тп, так все было плевать, лишь бы без виз ездить отдыхать и на заработки. А теперь, когда мы пожинаем плоды своих же желаний, так всем не нравится. Странные люди. Пока мы идём по пути ассоциации с ЕС и выполняем их требования, кто бы не был у власти, результат будет один и тот же.
bas_n_e
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:32

  bklochok написав:Сделать обязательным для авто такси, с гбо и для выезда за границу. С евробляхами разобраться нужно,

Обов'язково треба для Камазів, Богданів та Мерсів бусиків а-ля 45 року випуску

Від них такий часом йде вихлоп що не кожен фільтр салону справляється
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:34

  bas_n_e написав:То есть когда Янык с Азаровым отказались подписать соглашение об ассоциации с ЕС из за всех этих требований, повышений коммуналок, пенсионного возраста, тех осмотров и тп, так все было плевать, лишь бы без виз ездить отдыхать и на заработки. А теперь, когда мы пожинаем плоды своих же желаний, так всем не нравится. Странные люди. Пока мы идём по пути ассоциации с ЕС и выполняем их требования, кто бы не был у власти, результат будет один и тот же.

Телезомбі знайден.
Тож грабувати населення наших керманичів змушує вашингтонський обком і особисто Трамп?
А самі вони взірець безкорисливості?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:47

Да тех осмотр пусть снимут пошлину на топливо когда убирали тех осмотр тосказалипридумали пошлину.
oleg0677373772
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:01

  volody_pivovarov написав:Процент ДТП связанный с неисправностями автомобилей ничтожно мал. Техосмотр это выкачка денег и в первую очередь с малоимущих граждан, не могущих себе позволить новый автомобиль. И на кой ... нам нужен такой
ЕС?

Це як подивитись.
Якщо безпосередньо - то так.
А якщо через заглохший корч в самому вузькому місці дороги влаштовується затор в якому відбувається через знервованих водіїв 2-3 ДТП, то чи буде це віднесено до причин пов'язаних з несправністю? Я так не думаю, хоча опосередковано так і є.
silver_arrow_ua
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