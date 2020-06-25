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В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 07:05
vasul_duchak написав:
Давно пора зробити техогляд. Люди їздять на таких автомобілях, жах, наражають на небезпеку інших учасників. АЛЕ, техогляд повинен бути як за кордоном у всіх країнах справедливий, а не за гроші.
Для вантажного транспорту та маршруток з іншим громадським транспортом здається техогляд обов'язковий? Тоді скажіть звідки на наших шляхах беруться 40-річні Камази, що чадять як маленький металургійний завод та Богдани які втрачають полуосі прямо на ходу?
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