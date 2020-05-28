Центральний банк Південної Кореї сьогодні зменшив процентні ставки до рекордного мінімуму.
Дивися повний текст Банк Кореї знизив ставки майже до нуля.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:47
Банк Кореї знизив ставки майже до нуля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банк Кореї знизив ставки майже до нуля.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:14
"Банк Кореи также ухудшил прогноз инфляции в этом году до 0,3% с 1%"
Тоесть ожидали инфляцию 1%, а теперь ждут 0,3%. Так и в чём же тогда "ухудшение"?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:28
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