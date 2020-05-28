Про це на прес-конференції в Будапешті заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Дивися повний текст Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, - Кулеба.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:41
Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, -...
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Дивися повний текст Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, - Кулеба.
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