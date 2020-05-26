Отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду дозволить гривні серйозно зміцнитися.
Дивися повний текст Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:37
Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Дивися повний текст Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт.
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:45
Деньги от этих организаций приходят на покрытие долгов, нет никакой инвестиции, поэтому нет смысла улучшать курс и нацбанк займет позицию выкупа доллара и пополнения резервов
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