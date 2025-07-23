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Долар vs євро: експерти
радять, яку валюту обрати

Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:58

Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати

Пропонуємо до обговорення:
Експерти очікують падіння євро, тож радять утриматися від купівлі європейської валюти. Натомість рекомендується звернути увагу на долар або інвестувати в ОВДП.

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Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:58

Мамкіни ігзперти вклалися у долар, а він очікувано став непотрібний більшості українців яки у оперативних розрахунках перейшли на євро за обставин еміграції саме до Європи. Смішно як вони тужаться надути долар :))) Ніша євро буде розширюватися в Україні а долара звужуватися, це об'єктивний процес.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:03

Re: Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати

на рахунках можно і франки зберігати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:55

Експерт по чому? По балабольству? Є тісні зв'язки з Трампом? Може вирахувати політику США та Європи? Думаю ні. То у сидимо і кажемо - та хто його знає, що буде з монетарною політикою
kramarenko_mukola
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