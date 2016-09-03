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Як правильно оформити
іншого водія на машину

Як правильно оформити іншого водія на машину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28

Як правильно оформити іншого водія на машину

Пропонуємо до обговорення:
Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з запровадженням нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування.

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R2
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В статье не указана важная деталь, все это работает для машин зарегистрированных кажется после 2012 года. Все остальные курят в сторонке.
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:41

Re: Як правильно оформити іншого водія на машину

  civ написав:В статье не указана важная деталь
Вы не о той "детали" говорите!!! На фоне последних скандалов со сливом персональных данных, только очень наивный человек будет ДОБРОВОЛЬНО регистрироваться в разных "электронных" кабинетах. Уровень безопасности "0".
Radon
 
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