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Як правильно оформити іншого водія на машину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з запровадженням нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування.
Дивися повний текст Як правильно оформити іншого водія на машину
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R2
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28
В статье не указана важная деталь, все это работает для машин зарегистрированных кажется после 2012 года. Все остальные курят в сторонке.
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civ
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:41
civ написав:
В статье не указана важная деталь
Вы не о той "детали" говорите!!! На фоне последних скандалов со сливом персональных данных, только очень наивный человек будет ДОБРОВОЛЬНО регистрироваться в разных "электронных" кабинетах. Уровень безопасности "0".
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Radon
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:14
Да они там ваще охренели.
Для передачи управления транспортным средством владелец может передать кому захочет ключи, техпаспорт и страховку. Всё! Никого уведомлять не требуется. Тем более «получать разрешение». Доверенности отменили в 2011 году, алё.
Судя по всему, каким-то бывшим гаишникам очень сильно не хватает денег, вот они и начинают потихоньку, без мыла, лезть куда не просят. Сегодня это «бесплатная услуга», а завтра это станет платным обязательным условием.
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kastaneda
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:22
kastaneda написав:
Да они там ваще охренели.
Для передачи управления транспортным средством владелец может передать кому захочет ключи, техпаспорт и страховку. Всё! Никого уведомлять не требуется. Тем более «получать разрешение». Доверенности отменили в 2011 году, алё.
Судя по всему, каким-то бывшим гаишникам очень сильно не хватает денег, вот они и начинают потихоньку, без мыла, лезть куда не просят. Сегодня это «бесплатная услуга», а завтра это станет платным обязательным условием.
Так не пишите доверенность, не меняйте техпаспорт, не информируйте полицию о том, кто сейчас пользуется и отвечает за ваше авто, если уверены в том, что тот, кому передаете свое имущество, не скажет, что его не было на месте нарушения.
Собственник тогда отвечает за нарушения, совершенные на его авто.
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Son of Sun
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