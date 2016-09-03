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Як правильно оформити
іншого водія на машину

Як правильно оформити іншого водія на машину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28

Як правильно оформити іншого водія на машину

Пропонуємо до обговорення:
Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з запровадженням нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування.

Дивися повний текст Як правильно оформити іншого водія на машину.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28

В статье не указана важная деталь, все это работает для машин зарегистрированных кажется после 2012 года. Все остальные курят в сторонке.
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:41

Re: Як правильно оформити іншого водія на машину

  civ написав:В статье не указана важная деталь
Вы не о той "детали" говорите!!! На фоне последних скандалов со сливом персональных данных, только очень наивный человек будет ДОБРОВОЛЬНО регистрироваться в разных "электронных" кабинетах. Уровень безопасности "0".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:14

Да они там ваще охренели.

Для передачи управления транспортным средством владелец может передать кому захочет ключи, техпаспорт и страховку. Всё! Никого уведомлять не требуется. Тем более «получать разрешение». Доверенности отменили в 2011 году, алё.

Судя по всему, каким-то бывшим гаишникам очень сильно не хватает денег, вот они и начинают потихоньку, без мыла, лезть куда не просят. Сегодня это «бесплатная услуга», а завтра это станет платным обязательным условием.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:22

  kastaneda написав:Да они там ваще охренели.

Для передачи управления транспортным средством владелец может передать кому захочет ключи, техпаспорт и страховку. Всё! Никого уведомлять не требуется. Тем более «получать разрешение». Доверенности отменили в 2011 году, алё.

Судя по всему, каким-то бывшим гаишникам очень сильно не хватает денег, вот они и начинают потихоньку, без мыла, лезть куда не просят. Сегодня это «бесплатная услуга», а завтра это станет платным обязательным условием.

Так не пишите доверенность, не меняйте техпаспорт, не информируйте полицию о том, кто сейчас пользуется и отвечает за ваше авто, если уверены в том, что тот, кому передаете свое имущество, не скажет, что его не было на месте нарушения.
Собственник тогда отвечает за нарушения, совершенные на его авто.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:51

  Son of Sun написав:Так не пишите доверенность, не меняйте техпаспорт, не информируйте полицию о том, кто сейчас пользуется и отвечает за ваше авто, если уверены в том, что тот, кому передаете свое имущество, не скажет, что его не было на месте нарушения.
Собственник тогда отвечает за нарушения, совершенные на его авто.


Ну вот только у вас забыли спросить, что и кому выписывать и как поступить..За нарушение отвечает тот, кто нарушил. А нарушителя должны установить. А еще у нас действует презумпция невиновности, и не вы должны доказывать, что не нарушали.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:57

  Евгений Н. написав:Ну вот только у вас забыли спросить, что и кому выписывать и как поступить..За нарушение отвечает тот, кто нарушил. А нарушителя должны установить. А еще у нас действует презумпция невиновности, и не вы должны доказывать, что не нарушали.

по идее сейчас должны пойти суды по этому поводу.
посмотрим.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:10

У Польщі була схема, коли приходив штраф з камери у власника було декілька днів, щоб повідомити, хто перебував за кермом у той час. Хитрі поляки брали з некрологу ПІБ і подавали до поліції. Коли почали виявлятися факти, що труп цілком офіційно по декілька разів на день перевищував швидкість при чому на різних машинах цю всю лавочку прикрили.
svyatoslav_hromyak
 
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