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Україна з 1 червня вводить
сезонні обмеження для вантажівок

Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:02

Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок

Пропонуємо до обговорення:
Обмежується рух вантажівок вагою понад 24 тонни.

Дивися повний текст Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:02

А зерновозы и самосвалы возящие по 40 тонн и платящие так называемым инспекторам это коснётся?В Славянске когда стояли весы туда загоняли в основном бусинки .Зерники колонной шли мимо.Как то так.
kudrik250377
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:08

Re: Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажі

фінгя, чекаємо на новину "в Україні почали в автоматичному режимі штрафувати за перевищення ваши"
Diman
 
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